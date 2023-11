Paura sul pullman del Modica Calcio: vetri spaccati durante viaggio verso Paternò

Paura a bordo del pullman del Modica, impegnato in trasferta contro il Paternò: il mezzo è stato infatti colpito da un grosso oggetto

Sono stati momenti di grande paura e agitazione quelli vissuti all’interno del pullman del Modica Calcio, in viaggio verso lo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò per la sfida del campionato di Eccellenza in programma questo pomeriggio.

L’autobus della formazione ospite, infatti, durante il viaggio verso il comune catanese, è stato centrato da un grosso oggetto. Il mezzo, infatti, è finito nel mirino di un gruppo di giovani che ha lanciato contro i finestrini forse delle pietre. Uno dei grandi vetri laterali è andato in frantumi, un altro è stato danneggiato e soltanto per puro caso non ha colpito uno dei componenti della squadra a bordo del bus.

Pullman del Modica preso a pietrate: intervengono i carabinieri

Il conducente del mezzo ha immediatamente arrestato il mezzo e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che dopo avere accertato l’accaduto hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei calciatori che stavano viaggiando sul pullman. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare chi è entrato in azione.

