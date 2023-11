Impatto in via Regina Margherita, scontro tra auto e moto: un ferito nell’Agrigentino

Ad avere la peggio il centauro, rimasto lievemente ferito in seguito all'impatto in via Regina Margherita a Canicattì.

Nelle scorse ore si è registrato un incidente stradale in provincia di Agrigento, lungo via Regina Margherita a Canicattì.

Il bilancio è di un ferito, fortunatamente in condizioni non gravi.

Incidente in via Regina Margherita a Canicattì

Rimane ancora da ricostruire la dinamica esatta dei fatti. A scontrarsi sarebbero stati due mezzi: un’auto e una moto di grossa cilindrata. In seguito al violento impatto, secondo le prime informazioni sui fatti, il centauro sarebbe stato sbalzato sull’asfalto ma fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Canicattì per i rilievi di rito e la gestione della viabilità e del traffico, rallentato in seguito al sinistro.

Impatto sulla Statale 194

Il bilancio di un altro incidente registrato a Lentini, sulla Statale 194 Catania – Ragusa, invece, è stato di due feriti. Anche in questo caso, per fortuna, sembra che l’impatto tra i due mezzi coinvolti – una motoape e un’auto – non abbia avuto particolari conseguenze. Entrambi i feriti – non in gravi condizioni – sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini per gli accertamenti di rito. In corso le indagini di rito per ricostruire la dinamica dello scontro.

Immagine di repertorio