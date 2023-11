Scontro auto-motoape sulla Statale 194, due feriti al Pronto Soccorso

Incidente sulla Catania - Ragusa nella notte, due feriti e traffico rallentato nel Siracusano.

Due feriti in seguito all’ennesimo incidente stradale in Sicilia, avvenuto nelle scorse ore sulla Strada Statale 194 Catania-Ragusa, nel territorio di Lentini (provincia di Siracusa).

Due i veicoli coinvolti, una motoape e un’auto.

Incidente sulla Statale 194, due feriti a Lentini

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, la motoape – con a bordo due persone – si sarebbe scontrata con l’auto nella notte. Due persone sarebbero rimaste ferite in seguito al brutto impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito entrambi i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini per le cure necessarie.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Carlentini e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L’ultimo saluto a Riccardo

In questa stessa giornata si terranno i funerali del 17enne Riccardo Gorgone, vittima di un incidente dalle conseguenze ben più tragiche di quello registrato nel Siracusano. Il ragazzo è deceduto in seguito a uno scontro auto-moto avvenuto negli scorsi giorni a Paternò, nel Catanese, in contrada Tre Fontane. L’ultimo saluto al ragazzo verrà dato alle ore 15.30 nella parrocchia “Spirito Santo” di viale dei Platani, nella località paternese.