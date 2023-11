Morto in incidente a 17 anni, a Paternò i funerali di Riccardo Gorgone: sarà lutto cittadino

Alle 15,30 i funerali di Riccardo Gorgone, il 17enne morto nell'incidente stradale di mercoledì a Paternò.

Lutto cittadino a Paternò, in provincia di Catania, in occasione dei funerali di Riccardo Gorgone, il giovane di 17 anni morto nel tremendo incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 15 novembre in contrada Tre Fontane. Lo ha deciso l’amministrazione comunale su disposizione del sindaco Nino Naso.

“Va via un ragazzo buono e generoso”

“La città affranta e addolorata piange la perdita del giovane studente Riccardo Gorgone, prematuramente scomparso, a causa di un grave incidente stradale. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia di questo meraviglioso ragazzo: buono, educato, solare e generoso”, ha scritto su Facebook il primo cittadino di Paternò.

L’ultimo saluto al ragazzo verrà dato alle ore 15,30 nella parrocchia “Spirito Santo” di viale dei Platani, nella località paternese. Nelle ore precedenti il corpo senza vita del giovane è stato sottoposto all’ispezione cadaverica.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, Riccardo Gorgone si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un’auto all’altezza di un incrocio. Il ragazzo è finito a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvataggio, per il 17enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

Riccardo Gorgone indossava regolarmente il casco al momento dell’impatto, ma la protezione non si sarebbe rivelata sufficiente per salvargli la vita. Il ragazzo avrebbe compiuto 18 anni tra pochi giorni.

