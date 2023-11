Incidente di Paternò, è morto il 17enne investito dall’auto: soccorsi inutili

Risvolto tragico per l'incidente avvenuto stamattina, il 17enne è deceduto a seguito del violento impatto di Paternò.

È morto il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto stamattina nella zona industriale di Paternò, in una traversa della Strada provinciale 58, nella zona di Tre Fontane. A riportarlo sono i colleghi di Video Star.

La ricostruzione del sinistro

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava alla guida di uno scooter e si stava dirigendo a scuola. Per cause ancora da comprendere, il ragazzo si sarebbe scontrato contro un’auto per poi cadere a terra.

Le condizioni di salute del giovane si sono rivelate immediatamente gravi agli occhi dei soccorritori, i quali hanno provveduto ad allertare l’elisoccorso per trasportare il 17enne quanto prima possibile in ospedale.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, il 17enne è morto. Sul posto si sono presentati i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico cittadino.