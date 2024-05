Auto prende fuoco in galleria sulla Messina-Palermo: traffico in tilt

Chiuso temporaneamente il tratto autostradale

Nel tardo pomeriggio di ieri 24 maggio 2024, intorno alle ore 16:00, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Sant’Agata di Militello sono intervenuti per un incendio di una autovettura, divampato all’interno della galleria Piana sull’autostrada Messina Palermo, direzione Palermo, al km 138,150. Le fiamme hanno completamente distrutto l’autovettura.

La squadra VF è intervenuta con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo; a causa della considerevole lunghezza della galleria in questione, il personale VVF è dovuto intervenire con gli autoprotettori in ambiente saturo di fumo e con ridottissima visibilità riuscendo a estinguere totalmente le fiamme.

Successivamente, su richiesta del personale VVF, i tecnici del consorzio autostrade siciliane (CAS) hanno attivato i motoventilatori posti all’interno della stessa, per l’espulsione del fumo.

Messina-Palermo, chiuso il tratto autostradale

A causa del cemento termico, precauzionalmente, è stata richiesta la chiusura del tratto autostradale da Santo Stefano di Camastra a Tusa, al fine di accertare da parte di personale tecnico del CAS le condizioni statiche di sicurezza all’interno della galleria stessa. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in caserma intorno alle ore 19. Sul posto personale polstrada per le attività di competenza.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI