Al “Mandela” di Misterbianco in scena la III edizione del Concorso Lions 2024 “Valle dell’Etna”

All'evento, dinanzi ad una cornice di pubblico che ha riempito il teatro in ogni ordine di posto, si sono esibiti artisti arrivati da tutto il mondo come Cina, Iran e Messico.

Serata di gala all’auditorium “Nelson Mandela” di Misterbianco. Si è tenuta infatti la terza edizione del Concorso Musicale Internazionale Lions 2024 “Valle dell’Etna”, organizzato dai Clubs del Distretto Lions 108 YB Sicilia. Sul palco si sono esibiti i talenti emergenti del panorama musicale, con l’obiettivo di favorire l’affermazione artistica dei musicisti già in carriera e realizzare progetti di scambio culturale a livello internazionale, sotto la Direzione Artistica della Professoressa Maria Schillaci, intervenuta a margine ai nostri microfoni.

In gara artisti da tutto il mondo

Nel corso dell’evento si sono esibiti alcuni tra i vincitori, selezionati da una giuria apposita, del Concorso “La melodia accarezza l’anima” (Tema Internazionale Lions “Changing the World”) cui hanno partecipato 12 Istituti Comprensivi di Catania.. All’evento, dinanzi ad una cornice di pubblico che ha riempito il teatro in ogni ordine di posto, si sono esibiti artisti arrivati da tutto il mondo come Cina, Iran e Messico.

Le parole del presidente della Commissione Piero Di Egidio

L’intervento del professor Orazio Licciardello

L’intervista al presidente Lions Catania Host Maurizio Nicolosi