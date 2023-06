Schianto in via Vincenzo Giuffrida, scooter contro auto: un ferito, il sindaco tra i soccorritori

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Catania. A soccorrere il malcapitato il sindaco etneo Enrico Trantino.

Incidente stradale ieri pomeriggio in via Vincenzo Giuffrida a Catania, dove uno scooter Piaggio Beverly si è scontrato con un’auto parcheggiata in una curva.

Il conducente del mezzo a due ruote ha riportato delle ferite a seguito dell’impatto ed è stato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo.

I soccorsi

Tra i primi a prestare soccorso al malcapitato – così come raccontato dallo stesso conducente su Facebook – vi sarebbe stato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che si trovava in zona al momento dell’impatto.

Il primo cittadino etneo si è dunque fermato e ha assistito l’infortunato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione del traffico.

Foto di repertorio