Incidente in viale della Regione Siciliana, traffico bloccato dopo tamponamento

Traffico impazzito stamattina su viale della Regione Siciliana, coinvolte alcune auto in un tamponamento. La situazione.

Traffico bloccato stamattina nella mattinata di oggi, lunedì 18 ottobre, lungo viale della Regione Siciliana a Palermo, a causa di un incidente che si è verificato sulla corsia in direzione Trapani.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a essere coinvolte nel sinistro sarebbero state alcune auto per cause ancora da comprendere. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 per soccorrere le persone a bordo ma, fortunatamente, nessuno dei presenti avrebbe riportato delle gravi conseguenze.

Incidente viale della Regione Siciliana, lunghe code

Come detto, l’inconveniente ha causato il blocco della circolazione stradale, con numerose auto che sono rimaste incolonnate in attesa di riuscire a superare il tratto interessato dall’incidente.

Sul posto si sono presentati anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Palermo per provvedere ai rilievi del caso.