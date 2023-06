Scontro tra due auto in viale Strasburgo: mezzo ribaltato e due feriti in ospedale

Grave incidente a Palermo in tarda serata: sul posto 118, vigili del fuoco e polizia.

Grave incidente in viale Strasburgo a Palermo: in seguito allo scontro tra due auto, due persone sono rimaste ferite.

Pare che, purtroppo, uno dei due sia in gravi condizioni. Entrambi si troverebbero in ospedale.

Incidente in viale Strasburgo a Palermo, la ricostruzione

Il sinistro sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 29 giugno, poco prima delle 23. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero state due auto. Uno dei due mezzi, in seguito al violento impatto, si sarebbe ribaltato. Ferite le due persone che si trovavano a bordo di quest’ultima vettura. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto all’incrocio tra viale Strasburgo e via Alcide De Gasperi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i due malcapitati in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le operazioni di soccorso e gestione della viabilità.

Immagine di repertorio