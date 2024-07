Incidente Villabate, la zia di Aurora: “Un dolore così profondo che devasta l’anima”

Attraverso un lungo e commovente post su Facebook, la zia della piccola Aurora Brusa (la bimba morta nell'incidente stradale verificatosi a Villabate) ha salutato la nipote

Attraverso un lungo e commovente post su Facebook, la zia della piccola Aurora Brusa (la bimba morta nell’incidente stradale verificatosi a Villabate) ha salutato la nipote. “Non può esistere consolazione per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l’anima. Una vita innocente e pura, una splendida principessa dai grandi occhi azzurri. “È la tua fotocopia”, mi dicevano. Il sole della famiglia non può spegnersi così” – dice Anna Brusa, consigliere comunale di Villabate e soprattutto zia della piccola Aurora.

“Ho sempre creduto in Dio, in un Dio buono che protegge… ma ultimamente alla luce di tutte le tragedie che accadono mi chiedo perché a rimetterci sono sempre più spesso i buoni e gli innocenti, perché questi non vengono protetti dal nostro Dio? Vivrai sempre nei nostri cuori, angelo bello”- conclude la donna, zia della vittima.

Incidente di Villabate, i dettagli emersi dalle indagini

Emergono agghiaccianti dettagli dalla tragedia consumatasi nella notte a Villabate, dove una bimba di soli 3 anni ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale. Secondo le prime indagini condotte dai militari, il padre della bambina alla guida della Volkswagen, aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Guidava senza patente, perché ritirata, e la vettura era senza assicurazione.