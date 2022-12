Lo schianto in bici e il trauma cranico: 18enne trasferito in elisoccorso a Villa Sofia

Trasferito al Villa Sofia di Palermo il giovane coinvolto in un brutto incidente in bici al Villaggio Mosè: ecco come sta.

Ci sono aggiornamenti, purtroppo non positivi, sull’incidente stradale registrato pochi giorni fa tra il Villaggio Mosè e Cannatello e che ha coinvolto un giovane in bici: il 18enne agrigentino rimasto ferito è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo in elisoccorso.

La prognosi, al momento, rimane riservata.

L’incidente al Villaggio Mosè in bici e il trauma cranico

Rimane ancora da confermare ed è attualmente al vaglio dei carabinieri della compagnia di Agrigento la dinamica esatta dell’incidente che ha interessato il 18enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo della sua bici elettrica e sarebbe finito contro un’auto in sosta. In seguito al violento impatto, il ragazzo avrebbe riportato un brutto trauma cranico.

Sul posto, naturalmente, sono intervenuti gli operatori del 118 per i soccorsi. I sanitari hanno trasferito il 18enne all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Valutate le gravi condizioni del paziente, però, i medici hanno scelto di disporre il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Mentre proseguono le indagini su questo particolare incidente, la città di Agrigento è in lutto per un altro sinistro – questa volta, purtroppo, con esito mortale – che ha coinvolto che auto ed è avvenuto lungo la Strada Statale 115, proprio all’ingresso di Villaggio Mosè.