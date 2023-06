Auto si schianta contro il muro e si ribalta: donna in codice rosso al Pronto Soccorso

Ancora un incidente sulla Vittoria - Scoglitti, dove pochi giorni fa un 47enne ha perso la vita dopo un violento scontro auto-moto.

Ancora un incidente stradale in Sicilia, ancora una volta sulla Vittoria – Scoglitti (provincia di Ragusa): il bilancio del sinistro, avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, 2 giugno, è di una donna ferita.

Solo pochi giorni fa, sempre sulla stessa strada, uno scontro frontale auto – moto è costato la vita al 47enne ragusano Sergio Scribano. E nelle scorse ore, uno spaventoso incidente tra tre auto avvenuto nell’Agrigentino – nei pressi di Casteltermini – ha provocato la morte di una donna di 72 anni, Giuseppa Alfonso.

Incidente sulla Vittoria – Scoglitti, donna ferita

La dinamica dell’incidente di ieri sera rimane ancora da chiarire. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione, la conducente dell’auto coinvolta avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua vettura e sarebbe finita contro un muro. Il veicolo si sarebbe ribaltato più volte dopo il violento impatto.

Sul posto, per soccorrere la donna – rimasta ferita gravemente – è intervenuto il 118, che ha trasferito la malcapitata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria in codice rosso. Presenti sul luogo del grave sinistro, il secondo nel giro di pochi giorni in quell’area, anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

