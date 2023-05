Scontro auto-moto fatale: vittima il 47enne Sergio Scribano

Incidente mortale sulla Vittoria - Scoglitti: nulla da fare per il centauro.

Ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane, esattamente lungo la strada Vittoria – Scoglitti: la vittima è un uomo di 47 anni, Sergio Scribano, originario di Ragusa e residente a Vittoria.

Inutile i tentativi di soccorso: per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Pochi giorni fa un altro incidente ha sconvolto la comunità siciliana: un impatto è stato fatale per il 32enne Giuseppe Triolo, coinvolto in un sinistro mentre viaggiava in moto lungo la Catania – Gela. Il giovane si trovava assieme a un amico, che viaggiava però su un altro mezzo a due ruote e ha assistito alla tragedia.

Incidente mortale sulla Vittoria – Scoglitti, vittima Sergio Scribano

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuta intorno alle ore 12 di oggi, mercoledì 31 maggio 2023. Pare che la vittima – Sergio Scribano – abbia perso la vita in seguito a uno scontro violento tra la sua moto e un’auto BMW in zona contrada Zafaglione vicino Scoglitti.

In seguito all’impatto, il motociclista sarebbe finito sull’asfalto. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. Sul posto, per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sono intervenute le forze dell’ordine. Presenti anche gli operatori del 118, che però non hanno potuto salvare la vita del 47enne.

Immagine di repertorio