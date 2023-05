“Vola” con lo scooter oltre la carreggiata, grave extracomunitario nel Ragusano

Non si arrestano gli incidenti in Sicilia. L'ultimo sinistro è avvenuto a Vittoria, con un uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Ennesimo incidente stradale lungo le strade della Sicilia. Un nuovo sinistro si è verificato ieri pomeriggio lungo la ex Strada provinciale 16, in contrada Alcerito a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un cittadino extracomunitario sarebbe finito fuori strada con il proprio mezzo a due ruote.

I soccorsi

Il conducente, a quanto pare, avrebbe perso il controllo del proprio scooter e sarebbe scivolato su un terreno presente accanto alla carreggiata. L’incidente stradale sembrerebbe quindi essere di natura autonoma, ma la ricostruzione dei dettagli è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto si sono presentati anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato, trasportandolo all’ospedale Guzzardi di Vittoria. L’uomo avrebbe riportato delle gravi ferite.