Scia di incidenti, violenti impatti dalla Statale 186 alla A29: due feriti

Ecco il bilancio degli ultimi incidenti che hanno interessato il capoluogo regionale.

Due pericolosi incidenti in provincia di Palermo in poche ore: uno lungo la Strada Statale 186, che collega Borgetto al capoluogo, il secondo sulla A29 in direzione Mazara del Vallo.

Purtroppo ci sono feriti. Ecco il bilancio di quanto accaduto sulle strade della provincia palermitana nelle scorse ore.

Due incidenti in provincia di Palermo in poche ore

L’incidente sulla Strada Statale 186 ha visto protagonista un solo veicolo, un’auto con a bordo due persone. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo si sarebbe ribaltato nella notte nel tratto che collega Borgetto a Palermo. Ancora da chiarire la causa del sinistro. Sia il conducente che il passeggero dell’auto sarebbero rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i malcapitati in codice giallo in ospedale a Palermo, e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Il secondo dei due incidenti avvenuti nelle scorse ore nella provincia di Palermo è avvenuto poco prima delle 22 sulla A29 in direzione di Mazara del Vallo. Secondo una prima ricostruzione, tre auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento, all’altezza del chilometro 1,900, nel tratto che collega le due gallerie tra Isola delle Femmine e Capaci. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi e ripristinare la circolazione.

La tragedia di Sferracavallo

Più tragico il bilancio di un incidente avvenuto a Sferracavallo nel pomeriggio dell’11 agosto. Un uomo di circa 45 anni è morto in seguito allo scontro tra un’auto e uno scooter.

