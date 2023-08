Impatto violento tra auto e scooter a Sferracavallo, morto 45enne: soccorsi inutili

Giornata tragica a Palermo dove un 45enne ha perso la vita a seguito di un incidente che si è verificato nel quartiere Sferracavallo.

Ennesimo incidente stradale mortale in Sicilia. Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un sinistro avvenuto oggi in via dell’Arancio a Sferracavallo, popolare quartiere di Palermo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava a bordo del suo scooter al momento di finire contro un’auto che sopraggiungeva. Al momento, l’identità della persona scomparsa non è nota.

I soccorsi e il decesso

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, ma gli operatori si sono dovuti arrendere all’evidenza del decesso.

Oltre ai sanitari, in via dell’Arancio sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e occuparsi della gestione del traffico. Il punto dove si è verificato l’incidente è stato momentaneamente interdetto alla circolazione.