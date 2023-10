Doppio incidente sulla SS 121, 7 feriti totali davanti Etnapolis: grave un carabiniere

Doppio incidente lungo la SS 121, sono diverse le persone rimaste ferite. Tra queste, un carabiniere in gravi condizioni.

Sono due gli incidenti stradali che si sono verificati a poca distanza l’uno dall’altro lungo la Strada Statale 121 nel territorio di Belpasso, all’altezza del centro commerciale Etnapolis.

Il primo incidente sulla SS 121

Il primo sinistro ha coinvolto due carabinieri che si erano fermati in contrada Valcorrente, in coincidenza dello svincolo per il centro commerciale, con l’intento di effettuare i rilievi per un altro incidente.

Secondo la ricostruzione dei fatti, un’auto si sarebbe schiantata contro i militari lungo la carreggiata che conduce a Catania. Sul luogo del sinistro si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i carabinieri feriti. Uno dei due militari si troverebbe in gravi condizioni.

Il secondo incidente sulla SS 121

Il secondo incidente stradale è avvenuto, invece, lungo la carreggiata che conduce al centro abitato di Paternò. A scontrarsi, nell’occasione, sarebbero state due automobili. Nell’occasione sarebbero rimaste ferite cinque persone, tra cui due minori. I soggetti coinvolti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.