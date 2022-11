Incidenti stradali, auto contro tir sulla statale 188: un ferito

Per cause ancora da accertare un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Il traffico nella zona del sinistro è provvisoriamente bloccato

Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 188dir/A “Centro Occidentale Sicula” nel territorio di Calatafimi, in provincia di Trapani, in prossimità del km 8,700.

Per cause ancora da accertare un’automobile e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persoma è rimasta ferita. Il traffico nella zona del sinistro è provvisoriamente bloccato con conseguenti disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso alla persona ferita ed il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.