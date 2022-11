Premier Meloni incontra il presidente Erdogan: cooperazione e guerra al centro del discorso

Giorgia Meloni, al margine del G20, incontra il presidente turco: cooperazione e impegno per mettere fine alla guerra in Ucraina al centro degli argomenti trattati dai due leader politici.

Operazioni per porre fine alla guerra in Ucraina e cooperazione per affrontare le sfide dell’area mediterranea e della comunità internazionale: questi sono stati i temi al centro dell’incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

I due si sono incontrati oggi a Bali, a margine dei lavori del G20 che li vede impegnati in un Summit difficile ma fondamentale (vista anche la delicata situazione internazionale).

Incontro Meloni – Erdogan al margine del G20

Nel corso del bilaterale tra il premier Giorgia Meloni e il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, “sono stati affrontati gli sviluppi della guerra d’aggressione russa all’Ucraina e le principali sfide che si pongono di fronte alla Comunità internazionale, che vedono impegnate insieme Turchia e Italia”.

I due leader “hanno condiviso inoltre l’auspicio di un ulteriore rafforzamento dei rapporti commerciali bilaterali. Il presidente Meloni ha anche sottolineato l’importanza della cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato, e ribadito la volontà di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Ankara”.

Nel frattempo, la situazione per la Russia appare piuttosto difficile. Per il Paese al G20 è presente il ministro degli Affari Esteri Sergej Lavrov, che però non sarebbe stato atteso dal presidente indonesiano Joko Widodo. Un gesto che non è passato inosservato, anche se non è escluso che si sia trattata di una semplice coincidenza.