Incubo baby gang, grave un giovane accoltellato durante rissa tra bande

Come un bollettino di guerra quotidiano: nelle grandi aeree urbane d’Italia, feriti e, purtroppo, talvolta anche giovani vittime si contano di continuo. L’ultimo grave fatto in tema di baby gang riguarda Milano, zona Navigli, dove 3 ragazzi albanesi sono stati accoltellati da una banda di nordafricani nella notte tra sabato e domenica 4 giugno. Uno di loro, un 18enne, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Fendente in pieno petto

Stando a una prima ricostruzione il misfatto si è concretizzato nel cuore della notte, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Nella rissa, a riportare le ferite più gravi, un ragazzo appena maggiorenne, raggiunto da un fendente in pieno petto. Nonostante le sue condizioni siano subito apparse delicate non sembra essere in pericolo di vita. In ospedale, ma in condizioni meno gravi (codice giallo) gli altri due giovani. Il 18enne è stato accompagnato all’Humanitas di Rozzano per una ferita da coltellata all’ascella, mentre il 17enne è stato trasportato al San Carlo a causa di una ferita alla spalla.