VIDEO | India, crolla il tetto dell’aeroporto e muore una persona: tragedia allo scalo di Delhi

Tragedia all’aeroporto “Indira Gandhi” di Delhi, in India. Nella aerostazione, infatti, è crollato il tetto del terminal 1 causando la morte di una persona. Inoltre, il bilancio del tragico incidente allo scalo indiano segna anche otto feriti.

Come emerso nelle scorse ore, un terribile crollo del tetto del terminal 1 dell’aeroporto di Delhi (India) ha causato la morte di una persona. In otto, invece, sono rimaste ferite dall’impatto. Secondo le prime ricostruzioni dal luogo, l’incidente potrebbe essere derivato dalle forti piogge che hanno colpito la zona recentemente. Oltre al tetto, è crollato su auto e non solo anche qualche trave di sostegno, danneggiando numerosi mezzi del terminal e ferendo diverse persone. In corso gli accertamenti su quanto accaduto. Dopo aver completato le operazioni di ricerca, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area della metropoli indiana.