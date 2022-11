Indiana Jones 5, a breve il trailer: dalle riprese al cast, tutte le curiosità

Si attende in meno di un mese il trailer del quinto episodio della saga di Indiana Jones: ecco tutte le curiosità su cast e riprese.

Potrebbe uscire presto il trailer di Indiana Jones 5, il quinto film (ancora senza titolo ufficiale) della saga diretta da James Mangold. Ecco le ultime news per gli appassionati del genere avventura e azione.

Indiana Jones 5: quando esce e info sul trailer

Secondo le prime informazioni sul film, il quinto e ultimo episodio di “Indiana Jones” dovrebbe uscire (negli Stati Uniti) il 30 giugno 2023. La data è cambiata diverse volte, a causa dei ritardi nelle riprese provocate dall’emergenza Covid e dalle restrizioni del periodo pandemico.

Uscirà al cinema e a distribuirlo sarà la Walt Disney Studios Motion Pictures (ed è la prima volta che capita per un film della saga, dopo l’acquisizione della Lucasfilm nel 2012).

I fan, adesso, sono in attesa del trailer di Indiana Jones 5. Quando uscirà? Secondo le indiscrezioni, molto presto. Il regista James Mangold sembra aver già dato una “data di scadenza”, per quanto non precisa: “Meno di 30 giorni”. Tra meno di un mese, quindi, si potrà guardare il trailer del quinto episodio della saga cinematografica.

Cast, riprese e curiosità

Protagonista del quinto episodio di Indiana Jones sarà, naturalmente, Harrison Ford. Gli altri due attori principali, invece, saranno Phoebe Waller-Bridge (nel ruolo di Helena, la “figlioccia” del protagonista) e John Rhys-Davies (nel ruolo di Sallah, amico dell’avventuriero).

Nel cast è prevista anche la presenza di: Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Antonio Banderas, Toby Jones e Olivier Richters.

Le riprese di Indiana Jones 5 hanno coinvolto diversi Paesi e si sono concluse lo scorso marzo, dopo circa 9 mesi di attività. Tra i Paesi che hanno visto la presenza del cast e dei tecnici legati alla produzione del film ci sono Inghilterra, Scozia, Italia e Marocco.

Per quanto riguarda l’Italia, le riprese si sono svolte proprio in Sicilia. Tra le location filmate ci sono: l’Orecchio di Dionisio a Siracusa, la Grotta Dei Cordari, il Castello Maniace, Cefalù e varie aree della provincia di Trapani, compreso il meraviglioso Tempio di Segesta.