Influencer muore a seguito di un intervento di lifting ai glutei

L’influencer e modella brasiliana Aline Ferreira di 33 anni ha perso la vita 9 giorni dopo aver subito un’operazione per aumentare il volume dei glutei e avere il Brazilian Butt Lift. I fatti sono avvenuti all’ospedale di Brasilia. La donna era ricoverata da sabato 29 giugno. Il post operatorio era stato effettuato la settimana precedente in una clinica estetica non autorizzata di Goiânia. Alla donna è stato applicato del polimetilmetacrilato (PMMA). Si parla di una sostanza similare al vetro usata in passato per febbricare le prime lenti a contatto. Il marito della modella ha raccontato che l’intervento è stato rapido.

Dal coma al decesso

La coppia è rientrata a Brasilia il medesimo giorno. Tuttavia qualche giornata la 33enne ha cominciato a sentirsi male riportando febbre e dolori addominali. Dunque l’uomo si è rivolto a Grazielly da Silva: scienziata biomedica proprietaria della clinica per eseguire la procedura. Il medico ha tranquillizzato gli animi dicendo che tutto è normale e avrebbe dovuto “prendere medicine per la febbre”.

Ferreira è entrata in coma. L’influencer è deceduta in ospedale per arresto cardiaco. Da Silva nell’interrogatorio avrebbe affermato di aver applicato solamente un biostimolatore affermando che l’infezione potesse essere derivata dalle lenzuola a casa della ragazza. L’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile ha sottolineato che il PMMA dovrebbe essere usato soltanto per trattare malattie gravi quali la poliomielite. Da Silva è stata arrestata martedì e la Polizia Civile di Goiás ha chiuso la sua clinica in quanto non aveva la licenza sanitaria. Inoltre non era registrata presso il Consiglio Regionale di Biomedicina di Goiás.