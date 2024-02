Dramma dopo colazione: 18enne va in arresto cardiaco e muore

Dopo avere appreso la notizia la madre è stata ricoverata causa malore

Tragedia a Casella d’Asolo in provincia di Treviso, dove ieri, 12 febbraio 2024, un giovane, Hadel Alvarez Hernandez, di origini dominicane, intorno alle 12 ha accusato un malore a causa di un improvviso malore. Aveva da poco fatto colazione e si trovava nella cucina della casa dove la mamma vive assieme al compagno e agli altri figli. L’allarme dato al 118 è stato immediato.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Malore per la mamma

Una volta giunti sul posto i sanitari hanno subito iniziato a praticare il massaggio cardiaco nel disperato tentativo di salvargli la vita, ma nonostante i ripetuti tentativi, protrattisi per 25 minuti, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche l’elisoccorso proveniente da Treviso. Appresa la notizia la madre del 18enne ha accusato un malore tale da disporne il ricovero in ospedale.