L’ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia, operaio cade dalla tettoia e muore a Floridia

Dopo la tragedia dell'1 maggio, ancora una morte sul lavoro in Sicilia.

Ennesimo tragico incidente sul lavoro in Sicilia: un uomo di circa 60 anni è morto dopo essere caduto giù da una tettoia in via Giustiniani a Floridia, in provincia di Siracusa.

Si tratta del secondo incidente in ambito lavorativo nel giro di poche ore. Proprio nella giornata del Primo Maggio, festa dei lavoratori, infatti, ha perso la vita anche un uomo di 64 anni, Mario Mondello, coinvolto in un sinistro fatale a bordo di un trattore a Favara (provincia di Agrigento).

Incidente sul lavoro a Floridia, operatorio caduto dalla tettoia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio sarebbe precipitato da una tettoia in via Giustiniani mentre stava lavorando. La caduta, purtroppo, si è rivelata fatale. Rimane ancora da chiarie la dinamica esatta di quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, oltre al medico legale e ai tecnici che si dovranno occupare del sopralluogo per chiarire le eventuali responsabilità dell’infortunio mortale.

Il caso di Favara

A perdere la vita nel secondo incidente sul lavoro, quello avvenuto a Favara (AG) nella giornata dell’1 maggio, è stato il 64enne Mario Mondello. L’uomo avrebbe perso il controllo del proprio trattore mentre lavorava in campagna e sarebbe finito in un laghetto con il mezzo. Per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio