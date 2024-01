Finge malore, ambulanza diventa taxi: “Mi serviva un passaggio”

Una donna è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio dopo aver utilizzato un'ambulanza per ottenere un passaggio

Ha chiamato il facendo finta di accusare un malore per far arrivare l’ambulanza e farsi portare in ospedale. Ma all’arrivo al pronto soccorso in codice giallo si è poi dileguata. E’ accaduto nella notte a Foggia. A usare il mezzo di soccorso come taxi è stata una donna di mezza età che vive in un paese della provincia foggiana (Carapelle) e diceva di avere tosse da giorni. Dopo aver percorso quella ventina di chilometri di distanza in neanche un quarto d’ora, da casa al Policlinico Riuniti, si è subito allontanata dal nosocomio. Rintracciata nei dintorni ha candidamente ammesso: “Mi serviva un passaggio”. Per poi far perdere di nuovo le sue tracce. Adesso è arrivata la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

