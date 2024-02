Favara, uomo stroncato da malore improvviso: il ricordo del sindaco

Agostino Fanara era conosciuto da tutti in città come un uomo impegnato, innamorato dello sport: il cordoglio sui social.

Se n’è andato a soli 52 anni Agostino Fanara, l’uomo di Favara stroncato da un malore improvviso mentre correva a San Leone lungo il viale Le Dune.

È crollato a terra mentre faceva jogging. È stato un passante a chiamare i soccorsi, ma per lui sono stati purtroppo inutili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento e i militari della stazione di Villaggio Mosè.

Il ricordo del sindaco

Il sindaco Antonio Palumbo, nella tarda serata di ieri, ha annunciato che nel giorno dei funerali nella città dell’Agnello Pasquale sarà lutto cittadino.

“Tutti noi vogliamo ricordarti così, mentre facevi quello che più amavi. Quello sport che, per un tragico scherzo del destino, stavi praticando quando un malore ti ha portato via, in una giornata in cui solo chi era animato da un’enorme passione poteva pensare di uscire per una corsa sotto un cielo che prometteva pioggia. Tutti noi conserviamo di Agostino il ricordo affettuoso di una persona per bene, sempre solare e sempre pronta a fare”.

“Personalmente – scrive il primo cittadino – lo ricorderò per i tanti anni di conoscenza e amicizia, impegnati ognuno nel suo ruolo per fare qualcosa di buono per Favara. Sono vicino alla famiglia e agli amici dell’Ads Favara Runners per questo lutto che è condiviso da tanti favaresi e non”.

I messaggi sui social

Sono tanti i messaggi, ancora increduli e pieni di dolore, che stanno circolando sui social per l’uomo stroncato da un malore a Favara. Una persona conosciuta da tutti, ha partecipato a varie gare podistiche, tra le ultime la maratona dei 42km a Pisa a dicembre e a gennaio a Ragusa; continuava instancabile ad allenarsi perché come riportava in un post su Facebook: “Il grande insegnamento dello sport è che senza applicazione e senza impegno non si va da nessuna parte”.