Ingoia ago di 4 cm durante visita dal dentista: operata d’urgenza

Incredibile quanto accaduto a Matera: una donna ha inghiottito per sbaglio un ago durante la devitalizzazione e ha rischiato la morte.

Una canonica devitalizzazione si è trasformata in un vero e proprio incubo per una 45enne di Matera. La donna avrebbe infatti ingoiato per sbaglio un ago lungo ben 4 cm durante la visita, venendo ricoverata d’urgenza all’ospedale “Giovanni XXIII” di Bari.

Durante l’operazione, al dentista è sfuggito l’ago che è andato a incunearsi nella via aerea, attraversando la trachea e posizionandosi proprio nel bronco inferiore del polmone di destra.

Subito intubata, la 45enne è stata sottoposta a un’endoscopia per la rimozione del corpo estraneo.

A salvarla è stata l’equipe della Chirurgia toracica, diretta dal professor Giuseppe Marulli, intervenuta tempestivamente ad evitare il peggio per la sfortunata 45enne.