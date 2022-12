Inquinamento, Italia quarta in UE per numero di decessi: i dati del report

Italia bocciata dall'Unione Europea per quanto riguarda i dati sull'inquinamento. Una larga fetta di decessi sarebbe legata al fenomeno.

L’Italia presenta tra i dati più alti di decessi annui in Europa legati all’inquinamento atmosferico.

Si tratta del dato presente all’interno del report “Zero pollution” realizzato dall’Agenzia europea per l’ambiente dell’Unione Europea (Aea) che è stato presentato oggi, giovedì 8 dicembre, al commissario Ue all’ambiente Virginijus Sinkevicius.

Inquinamento atmosferico, chi sta peggio dell’Italia

In particolare, l’Italia si posiziona al quarto posto tra i Paesi dell’Unione Europea, con un dato del 13,2%. La percentuale, tra le più alte dell’Unione, è alle spalle in graduatoria quelle di Polonia (13,3%), Malta (14%) e Cipro (16,9%).

Il report si inquadra all’interno dell’omonimo progetto dell’Unione Europea che intende centrare uno degli obiettivi del Green Deal dell’Europa.

La volontà dell’Unione Europea è quella di “ridurre l’inquinamento di aria, acqua e suolo a livelli che non siano più considerati dannosi per la salute e gli ecosistemi naturali, nel rispetto dei limiti che il nostro pianeta può sopportare, e creare così un ambiente privo di sostanze tossiche”, così come si legge sulla pagina dedicata sul sito della Commissione europea.