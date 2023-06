Sicilia, si insedia la Commissione permanente contro la crisi delle imprese

Assessore Tamajo: "Vogliamo sviluppare la collaborazione tra tutti gli attori in campo".

Si è insediata oggi pomeriggio, nella sede dell’Assessorato regionale delle Attività produttive, la Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi delle imprese.

Al tavolo permanente, coordinato dall’avvocato Alberto Marino, erano presenti, oltre all’assessore Tamajo e al direttore generale del dipartimento Attività produttive Carmelo Frittitta, un delegato rispettivamente dell’Agenzia dell’Entrate, dell’Inps, di Irfis e di Inail.

“Abbiamo riattivato questa Commissione che era stata istituita nel lontano 2016 – dice l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo – Lo scopo è quello di individuare e coordinare le iniziative di sostegno agli imprenditori siciliani in stato di crisi, utilizzando gli strumenti normativi previsti. Un aiuto reale attraverso un confronto stabile fra i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della situazione di crisi di impresa. Vogliamo sviluppare la collaborazione tra tutti gli attori in campo, con l’obiettivo di individuare nuove opportunità e soluzioni utili per la produttività della Sicilia”.