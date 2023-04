Insetti, arrivano i biscotti di grillo: boom di ordini

In una pasticceria sarebbe iniziata la produzione di prodotti dolciari utilizzando la "nuova" tipologia di farina

Anche in Italia, come stabilito dai decreti del governo, è possibile da qualche settimana consumare la farina di insetti.

In alcune zone del Balpaese, addirittura, avrebbero fatto capolino anche i primi biscotti “di grillo”.

In una pasticceria di Parma, infatti, sarebbe iniziata la produzione di prodotti dolciari realizzati con faraina di grillo.

“E’ una questione mentale: assaggiando si capirebbe che non esiste differenza”

A quanto pare, gli ordini starebbero già andando a gonfie vele.

“Oggi sono venuti dei clienti per ordinare un pacco da 50 euro – ha dichiarato a Mediaset Michele Tadio, titolare della pasticceria emiliana – E’ tutta una questione mentale, la gente non vuole mangiare perché sa che c’è il grillo dentro ma basta un assaggio per capire che non c’è differenza”.