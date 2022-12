Internet, gli italiani passano 30 anni della loro vita online

Un'indagine rivela il tempo trascorso dagli italiani su Internet: le persone trascorrerebbero in rete circa 30 anni e mezzo della loro vita

Gli italiani trascorrerebbero su Internet circa 30 anni, 5 mesi e 19 giorni della loro vita.

Questo sarebbe il risultato dell’indagine svolta dal servizio di rete virtuale NordVpn, che ha campionato soggetti tra i 18 e 64 anni.

Gli italiani, quindi, resterebbero in pratica connessi a Internet ogni settimana 61 ore, quasi tre giorni, per un totale di 132 giorni all’anno e, come detto, 30 anni e mezzo della loro vita.

Un terzo di questo tempo è dedicato al lavoro, la parte restante a varie attività online.

Tra queste, spiccano le 7 ore e 44 minuti spese sulle piattaforme streaming Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, mentre Facebook, Instagram e Tiktok sarebbero utilizzate per 7 ore e 14 minuti al giorno.