Intervento chirurgico storico in Italia: padre dona legamento crociato a figlio 14enne

Eseguita per la prima volta in Italia la ricostruzione del legamento crociato grazie alla donazione del padre al proprio figlio

Un intervento chirurgico storico quello eseguito per la prima volta in Italia all’ospedale di Pinerolo, a Torino.

L’equipe guidata dal dottor Mario Formagnana e dal dottor Simone Perelli, con il coordinamento del dottor Sergio Ronco, ha eseguito infatti la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio ad un ragazzo di 14 anni che ha potuto usufruire del crociato donatogli proprio dal padre.

Eseguite due operazioni in parallelo

L’operazione di Pinerolo ha previsto l’utilizzo contemporaneo di due sale operatorie attigue, con le équipe che hanno lavorato simultaneamente sul donatore e sul ricevente.

Nell’una sono stati prelevati i tendini del ginocchio del padre, mentre nell’altra questi ultimi sono stati utilizzati per ricostruire il legamento del figlio.

L’intervento di ricostruzione del legamento crociato è perfettamente riuscito

Stando a quanto riferito dai medici, l’intervento sembrerebbe perfettamente riuscito, con il papà donatore ormai completamente guarito senza alcun esito o conseguenza e il giovane figlio 14enne in grado di camminare già senza stampelle, come in un normale decorso post operatorio per interventi di questo tipo.