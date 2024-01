Intimidazione per pensionato: bombole di gas e fiammiferi nella casa estiva

Fortunatamente, la casa in questo periodo dell'anno è disabitata.

Tentativo di intimidazione per un pensionato di 75 anni a Palma di Montechiaro. Quattro bombole di gas sono state piazzate nella casa estiva dell’uomo: tre sono state sistemate sui letti e sul divano, assieme a una confezione di fiammiferi. Un’altra era in cucina.

Quattro le bombole di gas, le prime tre da viaggio, l’altra più grossa vuota, che sono state ritrovate in un’abitazione estiva. Minacce inequivocabili e intimidazione per un pensionato di 75 anni che ha già formalizzato una denuncia ai carabinieri. La casa estiva di contrada Giotta è, in questo periodo dell’anno, disabitata.