“Intitolare scuola a Peppino Impastato”, La Vardera contro il sindaco di Partinico

Secxondo il vicepresidente vicario della commissione antimafia, il consiglio comunale non può opporsi a quanto stabilito dall'istituto.

“A Partinico la scuola che porta il nome di un fascista deve essere intitolata a Peppino Impastato. Perché il Comune si vuole opporre? Il governo regionale prenda posizione immediatamente”. È intervenuto oggi in Sala d’Ercole il vicepresidente vicario della commissione antimafia regionale, Ismaele La Vardera, sul rifiuto da parte del Comune di Partinico di sostituire il nome dell’Istituto Santi Savarino – giornalista che ha firmato il manifesto fascista sulla difesa della razza – a Peppino Impastato.

“È inaccettabile – ha affermato il deputato regionale – il sindaco di Partinico, Pietro Rao, non può rifiutare l’istanza del consiglio d’istituto. Domani mattina, andrò personalmente al consiglio comunale di Partinico, per ricordare loro che non hanno alcuna competenza in merito per discutere su una decisione come questa. Se loro hanno deciso di intervenire, che intervenga con effetto immediato sia l’Assemblea regionale siciliana che il governo regionale. Ho presentato un’interpellanza urgente in merito perché questa notizia non passi in sordina”.