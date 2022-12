Inverno 2022, il 21 dicembre è il giorno del solstizio e il più breve dell’anno

Con il 21 dicembre, diamo finalmente il benvenuto all'inverno: ecco le curiosità sul giorno più corto dell'anno e alcune frasi da condividere.

Inizia ufficialmente, con il solstizio del 21 dicembre, l’inverno 2022. La stagione più fredda (anche se, osservando il meteo in Sicilia degli ultimi giorni, non si direbbe) è arrivata per l’emisfero boreale.

Ecco alcune curiosità e frasi da condividere per dare il benvenuto alla stagione invernale.

Inverno 2022, il solstizio del 21 dicembre

Il 21 dicembre è il primo giorno d’inverno, il momento che annualmente segna il solstizio invernale. In astronomia, il solstizio invernale indica il momento in cui il sole – nel suo moto apparente lungo l’eclittica – raggiunge il punto di declinazione minima.

Questo comporta l’inizio dell’inverno per l’emisfero boreale e dell’estate in quello australe. Il solstizio si verifica alternativamente il 21 o il 22 dicembre (considerando che c’è un ritardo di circa 5/6 ore ogni anno).

Il giorno più corto dell’anno

Il 21 dicembre 2022 non segna solo l’inizio della stagione fredda: è anche il giorno più corto dell’anno. Anche se la tradizione associa la ricorrenza del giorno più breve dell’anno al 13 dicembre (il giorno di Santa Lucia), in realtà astronomicamente tale avvenimento va spostato a circa 9 giorni dalla fine dell’anno solare.

Frasi da condividere

Ecco 5 frasi da condividere per dare il “benvenuto” all’inverno del 2022.

“Giorno d’inverno, senza macchia, trasparente come vetro. Addentare la polpa candida e sana d’un frutto.

Amarti, mia rosa, somiglia all’aspirare l’aria in un bosco di pini”.

(Nazim Hikmet)

(Charlie Brown)

(Charlie Brown) “L’inverno è il tempo del conforto, del buon cibo, del tocco di una mano amica e di una chiacchierata accanto al fuoco: è il tempo della casa”.

(Edith Sitwell)

(Edith Sitwell) “A quattru cosi non tiniri fidi: suli di ‘nvernu, nuvola di stati, amuri di donna e carità di frati” (Di quattro cose non bisogna fidarsi: sole d’inverno, nubi d’estate, l’amore di una donna e la carità dei fratelli).

(Antico proverbio siciliano)

(Antico proverbio siciliano) “Come un seme anche la mia anima ha bisogno del

dissodamento nascosto di questa stagione”.

(Giuseppe Ungaretti – Inverno)

Foto di Marco Paganini da Pixabay