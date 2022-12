Siracusa, Festa Santa Lucia 2022: il programma

Il 13 dicembre ritorna “l’abbraccio dei fedeli a Lucia” dopo una pausa di due anni, causa pandemia covid. Ecco il programma della festa della Santa Patrona di Siracusa

Mancano pochi giorni alla festa di Santa Lucia, la patrona di Siracusa. Per il 13 dicembre ritorna “l’abbraccio dei fedeli a Lucia” dopo una pausa di due anni, causa pandemia covid.

La festa ha avuto inizio il 2 dicembre con le reliquie portate in giro nelle parrocchie della Diocesi. Giorno 9 dicembre ci sarà l’apertura della nicchia e prenderanno ufficialmente il via i festeggiamenti.

Questa mattina, 9 dicembre, in Cattedrale, si svolta la cerimonia di consegna delle chiavi e l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro.

I cinque deputati hanno consegnato al maestro di cappella Benedetto Ghiurmino le chiavi che, ciascuno, custodisce. All’apertura delle due massicce porte che proteggono il simulacro d’argento, ha subito riecheggiato all’interno del Duomo il grido identitario “sarausana jè”.

Domenica alle 11, sempre in Cattedrale, la traslazione del simulacro che verrà posizionato dai berretti verdi sull’altare maggiore. Per questa edizione si è deciso di fissare la data della traslazione di domenica, per consentire una maggiore partecipazione.

Dopo i due anni della pandemia, tornerà la processione del simulacro che dalla Cattedrale, in Ortigia, sarà trasferito nella Basilica di Santa Lucia dove vi resterà per 8 giorni.

Nel giorno dell’Ottava, il fercolo della santa ritornerà a casa, nella Cattedrale.

Il programma della Festa di Santa Lucia

E’ possibile consultare qui il programma per la Festa di Santa Lucia a Siracusa.

Domenica 11: ore 11.00 la traslazione.

Martedì 13: ore 10.30 Pontificale di mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento; ore 15.30 uscita del simulacro e delle reliquie e processione.