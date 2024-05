Investimenti in Sicilia, Urso e i tre grandi poli industriali per una rinascita dell’isola

Realizzare in Sicilia tre grandi poli industriali. E' il progetto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Realizzare in Sicilia tre grandi poli industriali. E’ il progetto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della firma, a Palermo, dell’accordo Fsc tra governo e Regione Siciliana.

“Stiamo costruendo nell’Etna Valley, a similitudine della Silicon Valley, il più grande polo di tecnologia green e tecnologia digitali dell’Europa mediterranea, anche grazie agli ulteriori investimenti di StMicroelectronic che verosimilmente saremo in condizione di annunciare nei prossimi giorni – ha detto Urso -. Nel contempo siamo impegnati in altri due poli industriali in Sicilia dove, credo, si possano e ci debbano essere tre grandi poli industriali: quello dell’Etna Valley, quello del polo chimico green tra Gela e Priolo, e quello Blutec di Termini Imerese. Insomma tre importanti e significativi poli industriali di rinascita del sistema produttivo siciliano nell’ottica della duplice transizione energetica e digitale”.