Investita e uccisa sulle strisce pedonali mentre porta a spasso il cane

Le strade di Roma ancora una volta macchiate di sangue: nulla da fare per l'anziana signora e per il suo cane, entrambi morti sul colpo.

Le strade della Capitale come vere e proprie trappole mortali per i pedoni. Chissà, magari è stato un mix di velocità da parte del mezzo che l’ha centrata in pieno, oltre a una disattenzione generale dei protagonisti del tragico incidente, fatto sta che la povera 69enne Nicolina Vilardo ha perso la vita falciata da una Smart fortwo mentre attraversava sulle tenendo al guinzaglio il suo cane. Sull’incidente, avvenuto in viale Esperia Sperani, intorno alle 19:30 di domenica 12 marzo, indagano gli agenti del gruppo Montemario per ricostruirne l’esatta dimamica.

Test di alcol e droga per il conducente dell’auto

A perdere la vita, assieme alla padrona, residente in una delle case popolari della zona di Ottavia, anche il cane. Alla guida dell’auto un giovane che si è fermato per prestare soccorso. Come da prassi, il diciannovenne è stato portato al San Filippo Neri – in codice giallo – per essere sottoposto ai test di alcol e droga. I risultati sono attesi nelle prossime ore. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, sta indagando. Da capire se il giovane al volante della Smart fosse al cellulare o meno, o se avesse una velocità oltre il limite consentito. Al vaglio anche l’illuminazione della strada.

