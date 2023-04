ISAB di Priolo, oggi il Cdm su Goi Energy: vicina la cessione al gruppo cipriota

Attesa per oggi la decisione del Consiglio dei ministri sulla cessione dell'ISAB di Priolo al gruppo cipriota.

Potrebbe arrivare dal Consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la decisione definitiva sul passaggio dell’ISAB di Priolo (Siracusa) al fondo cipriota Goi Energy.

Con l’atteso via libera, l’esecutivo autorizzerà la vendita della struttura entro determinate condizioni. Il Governo, infatti, intende garantire l’interesse nazionale e, allo stesso tempo, mantenere intatti i livelli occupazionali della raffineria.

ISAB-Goi Energy, le mosse del fondo

Dal suo canto, Goi Energy ha deciso di affidarsi a Trafigura, trader di prodotti petroliferi, come proprio partner per l’acquisto dello stabilimento siciliano. Inoltre, il gruppo di Cipro ha deciso di designare Rothschild in qualità di advisor dell’operazione dopo avere vagliato anche altre opzioni.

L’operazione si sarebbe dovuta concludere entro il mese di marzo 2023, ma si è rivelato necessario un supplemento di istruttoria richiesto dal comitato governativo per il golden power.

In merito all’acquisto dell’ISAB di Priolo, Goi Energy ha annunciato che gli accordi con Trafigura sosterranno una fornitura sicura di petrolio alla raffineria e un’offerta garantita di prodotti raffinati, oltre a sostenere il fabbisogno di capitale circolante della raffineria