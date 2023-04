I partner, l’advisor, il progetto: ecco Goi, la società cipriota che punta all’Isab di Priolo

La settimana di Pasqua sarà decisiva per la cessione della raffineria. Le novità.

Questa settimana sarà fondamentale per comprendere l’evoluzione della cessione della raffineria Isab di Priolo a Goi Energy. La scadenza per il closing era fissata alla fine di marzo ma è stato necessario un supplemento di istruttoria richiesto dal comitato governativo per il golden power chiamato ad esprimersi per il via libera con o senza condizioni.

Isab Priolo, il partner di Goi e l’advisor

Il faro è puntato sul ruolo di Trafigura, il trader di prodotti petroliferi, scelto come partner dagli acquirenti ciprioti di Goi Energy. Martedì prossimo dovrebbero arrivare le ulteriori informazioni sul ruolo del trader per completare l’istruttoria.

Dalle parti degli acquirenti si respira un’aria tranquilla, sostenendo che dopo Pasqua l’operazione possa essere conclusa. Il gruppo cipriota, intanto, ha scelto Rothschild come advisor dell’operazione dopo avere vagliato anche altre opzioni.

La storia di Goi

Goi Energy, società dell’Argus New Energy Fund con base a Cipro, ha presentato l’offerta di acquisto per la raffineria Isab di Priolo, in provincia di Siracusa, controllata da Litasco società svizzera in mano ai russi di Lukoil.

“Goi è il ramo del settore energetico di ARGUS, un fondo di private equity e asset management leader a Cipro”, spiegava la nota diffusa al momento dell’avvio della presentazione della proposta di acquisto, l’acquirente, attraverso un’alleanza di partner strategici, vanta la presenza di esperti di alto livello nel settore dell’energia e degli investimenti, con una competenza riconosciuta nella raffinazione e nel commercio del petrolio e un vasto know-how nella ristrutturazione delle raffinerie sotto un profilo operativo e finanziario.

Gli accordi previsti

Nell’ambito di questa transazione, Goi energy ha concordato accordi esclusivi di fornitura e di offtake a lungo termine con Trafigura, uno dei maggiori commercianti indipendenti di petrolio e prodotti petroliferi al mondo. Gli accordi garantiranno una fornitura sicura di petrolio alla raffineria e un’offerta garantita di prodotti raffinati, oltre a sostenere il fabbisogno di capitale circolante della raffineria”.