Ischia, trovato il corpo di una quarta vittima: si cercano ancora 8 dipersi

E’ stato trovato un altro corpo senza vita a Casamicciola, comune dell’isola d’Ischia dove ieri all’alba si è verificata una frana che ha travolto diverse abitazioni. Il corpo, trovato nella zona di via Celario, non è stato ancora identificato. Il bilancio delle vittime sale a 4, ora i dispersi sono 8, i feriti 4 di cui uno grave.

Nel primo pomeriggio era stata recuperata la salma di una terza vittima dell’alluvione di Casamicciola. Nella zona di via Celario i soccorritori che da alcune ore scavando a mano hanno rinvenuto il cadavere di una donna anziana, di cui al momento non è possibile determinare l’identità. Come per le altre due vittime, la salma sarà portata presso l’obitorio dell’ospedale Rizzoli.

Dopo il corpo di Eleonora Sirabella, di 31 anni, ritrovato nella giornata di ieri nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango, questa mattina era stato recuperato il corpo di una bimba di 5 – 6 anni. La piccola vittima indossava una pigiamino rosa. Il suo copro è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana.

Questa mattina un elicottero HH139 dell’aeronautica militare ha effettuato un’operazione di ricerca e soccorso nelle zone colpite dalla frana di Ischia. L’operazione ha portato all’individuazione e al salvataggio di cinque persone, tre adulti e due bambini che erano rimasti isolati in un agriturismo. Recuperati con il verricello dell’elicottero sono stati trasportati a Casamicciola. L’elicottero intervenuto è parte del contingente di soccorso messo a disposizione ieri dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Tutte le operazioni sono coordinate dal Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, guidato da Francesco Figliuolo. Rimangono pronti a intervenire, in caso di necessità, un elicottero CH47 dell’Esercito , un plotone genio e uno bersaglieri con 15 mezzi speciali, mentre la nave San Giorgio della marina militare, con a bordo un contingente di personale della Brigata marina San Marco sta velocemente raggiungendo l’isola nel caso fossero necessari ulteriori aiuti.

Il Governo stanza 2 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza

Con il consiglio dei ministri di questa mattina, il governo ha dato risposta immediata per Ischia dichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro per affrontare questa terribile situazione”. Lo scrive sui suoi canali social il premier Giorgia Meloni. “Alla popolazione colpita – scrive – rinnovo la mia vicinanza ed esprimo profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare ai vigili del fuoco, che da ieri lavorano nel fango”.