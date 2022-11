Isola dei Famosi 2023, spuntano i primi nomi dei “naufraghi”

Proseguono i casting per formare la nuova squadra di "naufraghi" del survival condotto ancora da Ilary Blasi

Proseguono i casting per formare la nuova squadra di “naufraghi” che partiranno per la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, in programma su Canale 5 nel 2023. Al timone del survival confermata Ilary Blasi.

Secondo il settimanale “Nuovo Tv” la produzione dello show starebbe iniziando a vagliare alcuni nomi da inserire nell’elenco dei concorrenti che vivranno nell’Isola a partire dal prossimo aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Direttamente dalla Casa del Gf Vip, nonostante l’eliminazione, potrebbe arrivare Pamela Prati. Circola con insistenza il nome di Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha partecipato al game nel 2018 e successivamente hanno fatto identico viaggio Cecilia, Jeremias e Gustavo Rodriguez.

Altro nome in lizza per far bagagli con destinazione l’Honduras è Dayane Mello. Si tratterebbe di un ritorno: la modella è stata già “naufraga” in una passata edizione ma eliminata dopo una settimana. Potrebbero far parte della spedizione in Honduras anche Loredana Lecciso (compagna di Albano), Jasmine Carrisi (figlia di Albano), la modella Alessia Macari e l’avvocato Luca Di Carlo.