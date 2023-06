Isola dei Famosi, attacco di panico per Alessandra Drusian dei Jalisse

Paura per Alessandra Drusian dei Jalisse: la cantante ha accusato un attacco d'ansia durante la puntata de "L'isola dei famosi"

Momenti di tensione durante l’ottava puntata de “L’Isola dei Famosi”.

Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, ha accusato infatti un attacco di panico durante la prova “a filo d’acuqa” che la vedeva contrapposta a Cristina Scuccia.

Le due naufraghe dvevano portare a termine un percorso a ostacoli, ma nel corso della prova la cantante inizia a mostrare di essere particolarmente affaticata. Ilary Blasi prova a chiamare l’inviato Alvin che, nel frattempo era andato a soccorrere la naufraga.

Alessandra Drusian ha avuto un attacco d’ansia

Dopo lo spavento iniziale è stato lo stesso Alvin a rassicurare tutti sulle condizioni di Drusian: “Ha avuto un attacco d’ansia – ha spiegato l’inviato del programma in Honduras – stiamo cercando di calmarla un pochino, ma lei sta bene, era arrivata in un punto in cui non toccava e si è lasciata prendere. Ora le diamo un goccio d’acqua, ma comunque sta bene“.

Presente in studio, la figlia dei Jalisse, Angelina, ha spiegato che la madre non è mai stata una grande amante dell’acqua e per questo deve aver accusato particolarmente una prova del genere.