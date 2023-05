Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fa marcia indietro e indossa il bikini: “Libertà”

"Sto provando a mettermi in gioco, liberandomi dalle sovrastrutture che mi porto dietro da tempo"

Dopo aver detto no alla vigilia della partenza per l’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha cambiato idea ed in Honduras ha deciso di mettersi in bikini.

L’ex suor Cristina ha deciso quindi di mettersi alla prova, superando alcuni limiti che si era autoimposta.

“Sto cercando di liberarmi dalle sovrastrutture che mi porto dietro da tempo”, ha detto la diretta interessata incalzata da Ilary Blasi.

Cristina Scuccia: “Cerco una libertà libera dai pregiudizi”

Cristina Scuccia, dopo il drastico cambiamento di vita, ha deciso di partecipare al reality per compiere un proprio percorso interiore e vincere le proprie paure: “Sto provando a mettermi in gioco – ha detto in uno dei momenti in cui sono presenti le telecamere – cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato”. E ancora: “Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro da tempo”.