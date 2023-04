Isola dei Famosi, Cristina Scuccia non indosserà bikini in Honduras: “Non mi mette a mio agio”

Tra i concorrenti più attesi, la cantante siciliana ha rivelato che non indosserà il bikini in Honduras preferendo restare un po' più coperta

E’ tutto pronto ormai per l’inizio della nuova stagione de “L’Isola dei Famosi”.

Il reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, scaterà lunedì 17 aprile, come sempre in prima serata su Canale 5.

Tra i concorrenti più attesi c’è sicuramente Cristina Scuccia, l’ex “Suor Cristina”, che appena qualche mese fa aveva comunicato il suo drastico cambiamento on l’abbandono della vita di clausura.

La 34enne siciliana, tuttavia, non indosserà sulle spiagge dell‘Honduras il bikini, preferendo rimanere un po’ più coperta.

Cristina Scuccia: “Voglio rispettare i tempi del mio cambiamento”

“Sarà una versione del costume rivisitata – ha rivelato Cristina Scuccia – Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso d’indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.