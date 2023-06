Isola dei Famosi, lite Lo Cicero-Helena Prestes: "Vaff...., non mangio più"

Nuova lite all'Isola dei Famosi: al centro della discussione tra Lo Cicero ed Helena Prestes ci sono questa volta i fagioli

Proseguono i momenti di tensione all’ Isola dei Famosi con protagonista ancora una volta Helena Prestes che si è fatta ormai terra bruciata intorno. L’ultimo scontro avviene all’ora di cena, con Andrea Lo Cicero che supervisiona la spartizione del pasto. La modella crede che voglia farla mangiare meno degli altri, ma l’ex rugbista tenta di spiegarle che non è così: “Ascoltami e guardami, maleducata. Altrimenti non capirai mai”. “Vaff***, non mangerò più qui”, replica lei furiosa.

Al centro della lite la ripartizione dei fagioli

L’ultimo scontro tra il gruppo e la modella avviene in spiaggia, durante la preparazione della cena. Ignorata da tutti gli altri, Helena annuncia: “Io da domani vado di là”. L’amica Nathaly aveva cercato di farla riavvicinare al gruppo con una cena pacificatrice, ma la missione non è andata a buon fine. “C’erano i fagioli e quando arriva il mio momento di mangiare, Andrea con le mani dietro la schiena guarda Marco Mazzoli e gli dice ‘raso’ “, afferma la modella. Secondo la Prestes, quindi, Lo Cicero avrebbe dato questa indicazione al compagno per non farla mangiare troppo.