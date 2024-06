Isola delle Femmine, testata a un agente: 16enne denunciato

Denuncia per un 16enne dell'Isola delle Femmine che ha dato una testata a un agente della Polizia Municipale.

Denuncia per un 16enne dell’Isola delle Femmine che ha dato una testata a un agente della Polizia Municipale. Nello specifico per la processione di San Pietro era previsto secondo l’ordinanza del sindaco che alcune strade fossero chiuse al traffico. Il giovane era a bordo di una bicicletta e voleva passare da una zona che era stata chiusa. Il poliziotto lo ha bloccato scatenando la reazione violenta dal ragazzo che ha colpito al volto l’agente. I Carabinieri quindi lo hanno denunciato per lesioni. Il poliziotto è stato condotto in ospedale.