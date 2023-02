Ispica, precipita col suo trattore in un dirupo: 63enne trasferito in elisoccorso a Catania

L'uomo alla guida del suo trattore con rimorchio è precipitato in una scarpata di circa 8 metri in un tratto della statale 115

Disavventura per un 63enne di Ispica, in provincia di Ragusa. L’uomo, alla guida del suo trattore con rimorchio carico di ortaggi, per cause ancora da accertare, è precipitato in una scarpata di circa 8 metri in un tratto della strada statale 115, all’ingresso di Ispica.

L’intervento dell’elisoccorso

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno attivato le procedure per recuperare e mettere in sicurezza il 63enne. L’uomo, dopo una prima valutazione medica, è stato stabilizzato con una barella spinale e trasferito in elicottero all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Recuperati trattore e rimorchio

Successivamente l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di recuperare il trattore finito nella scarpata insieme al rimorchio. E’ stato necessario l’utilizzo di una autogru.